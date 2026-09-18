Sahne dünyasının tanınan ismi ‘Kobra Murat’ lakaplı Murat Divandiler, ailesine ve evine yönelik ağır tehditler aldığını açıklayarak emniyetin kapısını çaldı. Yabancı hatlar üzerinden yürütülen şantaj çarkı, ünlü şarkıcıdan tam 1 milyon dolar haraç talep ediyor. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü önünde basının karşısına geçen Divandiler, çareyi devlete sığınmakta buldu. İki aydır kabusu yaşıyor.

"Torununu kaçırırız" diye gözdağı verdiler

Yurt dışı menşeili numaralardan kesintisiz mesajlar aldığını belirten Divandiler, tehditlerin boyutunun her geçen gün ağırlaştığını vurguladı. Avrupa, İran ve Irak kaynaklı aramalarda evini kaleşnikofla tarama, bombayla patlatma ve torununu kaçırma şantajlarıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Sahne çalışmaları sırasında büyük tedirginlik yaşadığını saklamayan ünlü isim, 30 yıllık sanat hayatında ilk kez böyle bir zorbalıkla karşılaştığını ifade etti. Şantajcılar geri adım atmıyor. Baskı giderek tırmanıyor.

Devlete sığındı, çalışmayı işaret etti

Gelen tehditlere meydan okuyan Kobra Murat, illegal yapılara geçit verilmeyeceğini belirterek emniyet güçlerine olan güvenini altını çizerek vurguladı. Alın teriyle kazandığı paraya göz dikildiğini belirten sanatçı, kendisini hedef alanlara günde 23 saat çalışıp 3 saat uyuduğunu hatırlattı. Herkesin helal kazanç peşinde koşması gerektiğini belirten Divandiler, kimsenin kimseden zorla haraç alamayacağını savundu.

Basın açıklamasında şarkılı meydan okuma

Hukuki süreci resmen başlatan ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını aktaran ünlü isim, açıklamasının sonunda şantajcılara kendi tarzıyla yanıt verdi. Kameralar karşısında bestelediği dizeleri seslendiren sanatçı, "Ağaları gelse beni yıkamaz" diyerek gözdağına boyun eğmeyeceğini ilan etti. Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme yürütüyor.