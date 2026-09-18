Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya 15 yıl sonra yeniden açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada bugün çok kritik bir eşik daha aşıldı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu ile aynı koğuşu paylaşan emekli askerler Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım adliyeye sevk edildi.

15 yıllık takipsizlik kararı nasıl kaldırıldı?

Her şey Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kamuoyuna duyurduğu kararla başladı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı raflarda bekleyen dosyayı mercek altına aldı. Yapılan incelemeler neticesinde 2012 yılında verilen takipsizlik kararı Silivri Sulh Ceza Hakimliğince resmen kaldırıldı.

Özel bir soruşturma ekibi kuruldu. Dosyaya anında gizlilik kararı getirildi. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ilk etapta cezaevinde görevli 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; gözaltına alınan isimlerden biri tutuklanırken 9 kişi serbest kaldı. Şüphelilerden birinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu anlaşıldı.

Fethi kabir yapıldı, diziler mercek altına alındı

Soruşturmanın seyri yalnızca cezaevi personeliyle sınırlı kalmadı. Olayın perde arkasını aralamak isteyen başsavcılık, Kozinoğlu’nun mezarının açılmasına karar verdi. Yapılan fethi kabir işlemiyle birlikte ölümde üçüncü kişilerin bir müdahalesi olup olmadığı laboratuvar incelemelerine taşındı.

Aralarında sağlık çalışanları, muhabir ve kameramanların yer aldığı 9 kişilik yeni bir gözaltı dalgası yaşandı. Yapılan tutuklamalarla birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 4’e, adli kontrol şartı getirilen kişi sayısı ise 13’e yükseldi. Soruşturma o kadar genişledi ki dönemin popüler yapımı Kurtlar Vadisi Pusu dizisi dahi incelemeye alındı. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyede "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi.

Kritik isimler adliyede

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan eski başsavcı, cezaevi savcısı ve emekli komutanlar sağlık kontrolünün ardından adliye binasına getirildi. Kozinoğlu’nun son saatlerine tanıklık eden koğuş arkadaşları ve dönemin yargı mensuplarının vereceği ifadeler, 15 yıldır karanlıkta kalan düğümün çözülmesinde kilit rol oynayacak.



