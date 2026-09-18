Son Mühür - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ alıcılarına yönelik beklenen indirim kampanyasını açıkladı. Yüzde 25 indirim fırsatı sunan kampanya, borcun tamamını ödeyenlerin yanı sıra kısmi ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için de geçerli olacak. Başvurular 22 Eylül - 19 Ekim 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Kısmi ödemede de indirim imkânı var

Kampanya kapsamında borç bakiyesinin tamamını peşin ödeyen hak sahipleri yüzde 25 indirimden faydalanacak. Borcun tamamını kapatamayacak durumda olan vatandaşlar ise kalan borç tutarının en az yüzde 25’ini peşin ödemeleri halinde, ödedikleri miktar üzerinden yine yüzde 25 indirim hakkı elde edebilecek.

Kampanyadan faydalanabilmek için belirli şartlar aranıyor:

Satışları Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Haziran 2025 sonuna kadar gerçekleştirilmiş olan konut ve iş yeri sahipleri faydalanabilecek.

Geri ödeme taksitlerinin Haziran 2025 ayı sonu itibarıyla başlamış olması gerekiyor.

Geri ödeme taksit başlangıcının üzerinden henüz 12 aydan daha az süre geçen hak sahipleri kampanya kapsamına alınmayacak.

Başvurular bankalardan alınacak

Indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, gayrimenkul satış sözleşmelerini imzaladıkları ilgili aracı bankaya başvurarak ödemelerini gerçekleştirebilecek. Belirtilen 22 Eylül - 19 Ekim tarih aralığı sona erdikten sonra yapılacak olan borç kapatma veya kısmi ödemelerde bu indirim oranından faydalanılamayacak.