Son Mühür - CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) yaptığı olağan toplantının ardından kritik kararlarını açıkladı. "Partide aldığı görev, sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında Tüzüğün 68/1-b maddesi uyarınca kesin çıkarma cezası verildi.

Başka partiye geçen 51 ismin dosyası işlemden kaldırıldı

YDK açıklamasında, tedbirli olarak disipline sevk edilen ancak bu süreçte başka bir siyasi partiye katılarak görev alan veya istifa eden isimlerin durumu da netleşti. Resmi istifa işlemi yapamasalar da başka bir partiye geçerek üyelikten ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları kabul edilen kişilerin disiplin soruşturmaları Tüzüğün 71/15. maddesi gereğince durduruldu ve dosyaları işlemden kaldırıldı.

Soruşturması durdurulan 51 kişilik liste

Hakkındaki disiplin soruşturması işlemden kaldırılan 51 isim şunlar oldu:

Ali Abbas Ertürk Asiye Ergül Aylin Nazlı Aka Bahattin Bahadır Erdem Barış Övgün Bedirhan Berk Doğru Berk Kılıç Burcu Mazıcıoğlu Canan Taşer Cansel Çiftçi Ecevit Keleş Elif Leyla Gümüş SON DAKİKA Ege Denizi beşik gibi sallandı! AFAD duyurdu İçeriği Görüntüle Emine Uçak Erdoğan Güldem Atabay Hikmet Erbilgin İlhan Cihaner Kerim Rota Kübra Gökdemir Mahir Yüksel Melisa Uğraş Meryem Gül Çiftçi Binici Nazan Güneysu Ozan Işık Önder Kurnaz Polat Şaroğlu Selin Sayek Böke Sercan Çığgın Serkan Özcan Sevgi Kılıç Sinem Kırçiçek Tolga Sağ Turgay Özcan Uğurcan İrak Uygar Parçal Yalçın Karatepe Zeliha Aksaz Şahbaz Tuğçe Hilal Özkan Yankı Bağcıoğlu Baran Seyhan Emre Kartaloğlu Ozan Varal Emre Yılmaz Pınar Uzun Okakın Oya Ünlü Kızıl Deniz Çakır Erbil Aydınlık Remzi Kazmaz Oğuzhan Cenan Aysemin Gülmez Mesut Kırşanlı Ahmet Serkan Tuncer