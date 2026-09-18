Son Mühür - CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) yaptığı olağan toplantının ardından kritik kararlarını açıkladı. "Partide aldığı görev, sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında Tüzüğün 68/1-b maddesi uyarınca kesin çıkarma cezası verildi.

Başka partiye geçen 51 ismin dosyası işlemden kaldırıldı

YDK açıklamasında, tedbirli olarak disipline sevk edilen ancak bu süreçte başka bir siyasi partiye katılarak görev alan veya istifa eden isimlerin durumu da netleşti. Resmi istifa işlemi yapamasalar da başka bir partiye geçerek üyelikten ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları kabul edilen kişilerin disiplin soruşturmaları Tüzüğün 71/15. maddesi gereğince durduruldu ve dosyaları işlemden kaldırıldı.

Soruşturması durdurulan 51 kişilik liste

Hakkındaki disiplin soruşturması işlemden kaldırılan 51 isim şunlar oldu:

  1. Ali Abbas Ertürk

  2. Asiye Ergül

  3. Aylin Nazlı Aka

  4. Bahattin Bahadır Erdem

  5. Barış Övgün

  6. Bedirhan Berk Doğru

  7. Berk Kılıç

  8. Burcu Mazıcıoğlu

  9. Canan Taşer

  10. Cansel Çiftçi

  11. Ecevit Keleş

  12. Elif Leyla Gümüş

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  13. Emine Uçak Erdoğan

  14. Güldem Atabay

  15. Hikmet Erbilgin

  16. İlhan Cihaner

  17. Kerim Rota

  18. Kübra Gökdemir

  19. Mahir Yüksel

  20. Melisa Uğraş

  21. Meryem Gül Çiftçi Binici

  22. Nazan Güneysu

  23. Ozan Işık

  24. Önder Kurnaz

  25. Polat Şaroğlu

  26. Selin Sayek Böke

  27. Sercan Çığgın

  28. Serkan Özcan

  29. Sevgi Kılıç

  30. Sinem Kırçiçek

  31. Tolga Sağ

  32. Turgay Özcan

  33. Uğurcan İrak

  34. Uygar Parçal

  35. Yalçın Karatepe

  36. Zeliha Aksaz Şahbaz

  37. Tuğçe Hilal Özkan

  38. Yankı Bağcıoğlu

  39. Baran Seyhan

  40. Emre Kartaloğlu

  41. Ozan Varal

  42. Emre Yılmaz

  43. Pınar Uzun Okakın

  44. Oya Ünlü Kızıl

  45. Deniz Çakır

  46. Erbil Aydınlık

  47. Remzi Kazmaz

  48. Oğuzhan Cenan

  49. Aysemin Gülmez

  50. Mesut Kırşanlı

  51. Ahmet Serkan Tuncer

Kaynak: Haber Merkezi