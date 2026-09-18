Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda 10 Eylül gecesi saat 22.00 sularında başlayan kayıp olayı, kapsamı genişleyen bir adli soruşturmaya dönüştü.

Aile içi çelişkiler adliyede bitti

Soruşturmanın başlangıcında gözaltına alınan anne ve babanın çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Süreçte bebeğin satıldığı, kaçırıldığı veya öldürüldüğüne dair farklı beyanlar dosyaya yansıdı.

Baba Yusuf Balıkçı suçlamaları reddederek eşine yönelik iddialarda bulunurken, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Olayla bağlantılı olan görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Miktad Balıkçı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla cezaevine gönderildi. Toplamda 6 kişinin tutuklandığı dosyada 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Sivas’tan Diyarbakır’a uzanan ifade

Soruşturmanın gidişatını, devlet korumasına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi’ne yerleştirilen çiftin diğer 4 çocuğunun uzmanlar eşliğinde anlattıkları değiştirdi.

Çocukların ifadelerinde babalarının borcu olduğunu iddia ederek, "O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi Büşra’yı battaniyeye sarıp Diyarbakır’a götürmek üzere arabayla aldı" demeleri üzerine ekipler harekete geçti.

Fotoğraf üzerinden yapılan teşhisin ardından şüpheli Mehmet K., Diyarbakır’da yakalanarak Divriği’ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip sorguya alınan Mehmet K.’nin hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Komandolar ve köpekler sahada

İncedere Yaylası ve çevresinde Büşra bebeğin bulunması için yapılan arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Termal ve teknolojik sistemlerin yanı sıra iz takip ile kadavra köpeklerinin de dahil edildiği arazi taramalarında, şu ana kadar Büşra bebeğe veya ona ait olduğu değerlendirilen her hangi bir iz ya da bulguya ulaşılamadı. Ekiplerin bölgedeki arama ve inceleme faaliyetleri sürüyor.