Son Mühür- Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda üst üste meydana gelen iki feci kaza, bölgeyi yasa boğdu. İ.U. idaresindeki bir otomobil, yoldan karşıya geçmek isteyen M.Ö.'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Görevli polise çarptı

İlk kazanın ardından bölgeye ulaşan güvenlik güçleri, yolda ikinci bir kaza yaşanmaması ve delillerin toplanması için güvenlik önlemi almaya başladı.

Olay yerinde inceleme yapan 38 yaşındaki polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya’ya, aracıyla seyir halinde olan Ö.F.Ü. (45) çarptı.

Görev başındayken ağır yaralanan genç polis memuru, meslektaşlarının ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen şehit oldu

Hastanede yoğun bakıma alınan Sarıyalçınkaya, doktorların gösterdiği bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Genç polisin vefat haberi, meslektaşlarını ve ailesini gözyaşlarına boğdu.

İki sürücü de gözaltında

Yaşanan her iki ölümlü kazanın ardından emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı. İlk kazada yayaya çarpan sürücü ile polis memuruna çarpan diğer araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin adli süreç sürüyor.