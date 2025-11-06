Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, çok sayıda ünlü ismin dahil olduğu “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturmada yeni kararlar ortaya çıktı.

Kan ve saç örnekleri üzerinden yapılan incelemelerde bazı isimler için dosya kapatılırken, bazı ünlülerin test sonuçlarında ise “pozitif” bulgulara rastlandı.

Soruşturma nasıl başladı?

Soruşturma kapsamında aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger gibi Türkiye’nin en tanınan isimleri bulunuyor.

Savcılık talimatıyla ünlülerden kan ve saç örnekleri alınmış, Adli Tıp Kurumu bu örnekler üzerinde detaylı analiz yapmıştı.

Takipsizlik verilen 7 ünlü isim

Yapılan laboratuvar incelemelerinde test sonuçları tamamen negatif çıkan isimlerin dosyalarının kapatılmasına karar verildi. Bu kapsamda takipsizlik verilen ünlüler şöyle:

Hadise Açıkgöz , Mert Yazıcıoğlu , Demet Evgar , Özge Özpirinçci , Meriç Aral , Ceren Moray , Duygu Özaslan

Bu isimler hakkındaki soruşturma, uyuşturucu kullanımına dair herhangi bir bulguya rastlanmaması nedeniyle sona erdirildi.

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapora göre 8 ünlü ismin kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti yapıldı. Raporda adı geçen isimler şunlar oldu:

Dilan Polat , Derin Talu , Berrak Tüzünataç , Deren Talu , Birce Akalay , Kubilay Aka , Metin Akdülger , Kaan Yıldırım

Bu isimler hakkında soruşturma süreci devam ediyor.

Tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkanlar

Adli Tıp raporunda bazı ünlülerin örneklerinde uyuşturucu değil, tıbbi ilaç etken maddeleri tespit edildiği de kaydedildi. Bu kategoriye giren isimler ise şöyle:

İrem Derici , Engin Polat , Ziynet Sali , Feyza Altun

Bu isimlerin durumunun “uyuşturucu madde kullanımı” kategorisine girmediği, raporun savcılık tarafından ayrıca değerlendirileceği aktarıldı.