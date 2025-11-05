Son Mühür- Oyuncu Irmak Ünal, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu. Ünal, çocuklarının eğitimi için 2021 yılında Bali’ye yerleşmiş, hastalık sürecini ise bugüne kadar gizli tutmuştu.

“İyileşmek benim için bir sanat”

48 yaşındaki oyuncu, ilk açıklamasında tedavi sürecini hem bilimsel hem de spiritüel yöntemlerle yürüttüğünü belirterek “Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Spiritüel uygulamalar ve bilimin sunduğu en iyi imkanları sezgiyle harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat; biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi” ifadelerini kullanmıştı.

Yıllar öncesine ait fotoğrafla duygusal mesaj

Ünal, son olarak sosyal medya hesabında geçmiş yıllarda çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini duygulandırdı. Fotoğrafına, hayatının bugün geldiği noktaya dair içten bir not ekledi.

“O kadın bugünkü ben oldu”

Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“‘Vay be, hayatın ona neler getireceğinden haberi yokmuş’ diye düşündüğün oluyor mu? Her şey değişmeden önceki halini zamanda donmuş bir an olarak görmek… O anki senin, bugünkü sen olup da geriye dönüp ‘Bunu atlatabildiğin için teşekkür ederim’ diyeceğini bilmeden. O, neler olacağını bilmiyordu ama gülümseyecek kadar cesurdu. Ve bir şekilde, o kadın bugünkü ben oldum.”