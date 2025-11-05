Umurca Mahallesi’nde yalnız yaşayan Erman Diving Dalış Merkezi’nin işletmecisi Akarsu’dan bir süre haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde ünlü eğitmeni yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Akarsu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dünyaca ünlü isimlere dalış eğitimi veriyordu

Profesyonel kariyeri boyunca Bodrum’da birçok ünlü isme dalış yaptıran Akarsu’nun, Pamela Anderson ve Kid Rock gibi isimlerle de çalıştığı biliniyordu. Tecrübeli eğitmenin ölüm haberi, dalış topluluğunda “şok” etkisi yarattı.

“Türkiye’nin su altı değerlerini tanıtmaya adamış bir isimdi”

Akarsu’nun yakın dostu, Türkiye’nin ilk su altı arkeologlarından ve profesyonel dalış eğitmeni Aşkın Cambazoğlu, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Erman mesleğini çok iyi yapan, Türkiye’nin su altı güzelliklerini tanıtmaya ve korumaya adanmış bir eğitmendi. Evinde yalnızdı, kalp krizi geçirdiğini düşünüyoruz. Çok üzgünüz. Ağabeyinin Avustralya’dan gelmesini bekliyoruz. Ardından Bodrum’da toprağa vereceğiz.”

Otopsi yapılacak

Erman Akarsu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.