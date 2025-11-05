Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesinde toplam 45 milyon TL yatırımla yürüttüğü yol yapım ve altyapı çalışmalarını tamamladı. Proje ile mahalleler arası ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi amaçlandı.

Bayır–Söğüt bağlantı yolu tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris’in Bayır ve Söğüt Mahallelerini birbirine bağlayan 12 bin 750 metre uzunluğundaki yolda; zemin düzenlemesi, plentmiks temel serimi, birinci kat sathi kaplama imalatları tamamlandı.

Orhaniye’de parke ve yağmur suyu hattı imalatı

Orhaniye Mahallesi güzergâhında ise yaklaşık 2 bin metrelik kesimde zemin düzenlemesi yapılırken,

16 bin metrekare parke döşemesi,

1.150 metre yağmur suyu hattı,

Izgara imalatı gerçekleştirildi.

Vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi

Söğüt Mahallesi sakini Yüksel Başar, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Bu yol bizler için çok önemliydi. Marmaris’e en kısa bağlantı. Yolumuzla ve su hattımızla ilgilenildi. Ahmet Aras Başkanımıza teşekkür ederiz.” Söğüt Mahallesi Muhtarı Yusuf Selçuk ise yolun daha güvenli hale getirildiğini vurgulayarak, “Yol genişletildi, ihtiyaç olan noktalara büz yerleştirildi. Mahallemize gösterilen ilgi için Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Teknik ekip: Çalışmalar tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Harita Mühendisi Buğra Kabul, çalışmalarla ilgili bilgi vererek: “Marmaris’te üç mahallede yürütülen yol projesini tamamladık. Bayır–Söğüt hattında 12 bin 750 metrelik yol yapımı gerçekleştirdik. Orhaniye’de 2 bin metrelik kesimde zemin düzenleme, parke ve yağmur suyu imalatlarını bitirdik.” açıklamasını yaptı.

Başkan Aras: “Kırsal–kentsel ayrımı olmadan hizmet üretiyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan yol yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu ifade ederek: “Amacımız, Muğla’nın her noktasında vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sağlamasıdır. Bu yatırımlar hem insanların yaşamına dokunan hem de turizmi ve yerleşim alanlarını birbirine bağlayan stratejik projelerdir. Kırsal–kentsel ayrımı yapmadan yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.