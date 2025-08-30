Son Mühür/ Begüm Mol- Pek çok sanatçı, oyuncu ve müzisyen, bu özel günü kutlamak için sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Zafer Algöz, “Bağımsızlık ve Özgürlük Benim karakterimdir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşatanlara minnet ve saygıyla” ifadeleriyle dikkat çekti.

Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz ise, “Zafer bedel ödeyerek kazanılır. Dün emperyalizme karşı en büyük savaşı veren Atatürk ve Türk milleti, bugün onları takip eden milyonlar. Zafer kazananlarındır, bayram da” sözleriyle tarihe vurgu yaptı.

Televizyon dünyasından kutlamalar

Acun Ilıcalı, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” mesajını paylaştı. Yılmaz Erdoğan da “Mirasına sonsuza kadar sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” sözleriyle takipçilerine seslendi.

Sinema dünyasından minnet dolu sözler

Türk sinemasının unutulmaz ismi Türkan Şoray, “26 Ağustos’tan başlayarak 30 Ağustos’a kadar süren Büyük Taarruz’da işgal altındaki Anadolu’yu bizlere vatan kılan, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd olsun” ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit ise, “Tarihin dönüm noktalarından biri... Bir ulusun inancı, kararlılığı ve bağımsızlık tutkusu... Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu büyük zaferin 103’üncü yılında aynı gurur ve coşkuyla; Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözleriyle paylaşım yaptı.

Sanatçılardan anlamlı vurgular

Ünlü sanatçı Sibel Can, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” mesajını yayımladı. Komedyen Ata Demirer de benzer şekilde “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Müziğin güçlü seslerinden kutlamalar

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ulu önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı zaferiyle bu güzelim toprakları bize kazandırmıştı ama onun asıl zaferleri, halk için ortaya koyduğu eşsiz vizyonuydu” diyerek mesajında Cumhuriyet devrimlerine vurgu yaptı.

Megastar Tarkan ise kısa ve net bir şekilde “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” diyerek bayram coşkusuna ortak oldu.