Disney+ için hazırlanan ve Türk televizyon tarihinin en yüksek bütçeli dijital yapımlarından biri olarak lanse edilen “Dönence” dizisinde kadın başrol oyuncusu belirsizliği devam ediyor. Başrolü Kıvanç Tatlıtuğ’un üstlendiği 8 bölümlük dizide, yapım ekibi kadın partner bulmakta zorlanıyor.

Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan için ayrıldı

Başlangıçta Tatlıtuğ’un partneri olarak Pınar Deniz ile anlaşılmıştı. Ancak Deniz, uluslararası üne sahip yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni film teklifini kabul edince diziden ayrılma kararı aldı. Oyuncu, kariyerinde sinemaya yönelme isteğini önceliklendirdi ve projenin çekim takvimiyle ilgili belirsizlikler de bu kararı pekiştirdi.

Burcu Biricik teklifi reddetti

Pınar Deniz’in ayrılmasının ardından yapım ekibi soluğu Burcu Biricik’te aldı. Yapım ekibinin hızlı hareket etmesine rağmen Biricik, senaryo ve çekim takvimini inceledikten sonra teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Dizinin maliyeti dudak uçuklatıyor

“Dönence”nin sadece kadrosu değil, bütçesi de dikkat çekiyor. Başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ’un bölüm başı 4 milyon TL alacağı belirtilirken, Pınar Deniz’in anlaşmasının ise bölüm başı 3 milyon TL olduğu öğrenildi.