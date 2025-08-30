Son Mühür- Ailesiyle tatil yaptığı sırada yüzerken bir çocuğun kafasına çarpması sonucu sakatlanan Helvacıoğlu, o an felç kaldığını sandığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından süreçle ilgili bilgi veren oyuncu, doktor kontrolünde tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

Düğünde yoğun ilgi gördü

Tedavisi devam etmesine rağmen düğüne katılan Helvacıoğlu, boyunluğu ile dikkat çekti. Karnının belirginleştiği görülen oyuncu, davetlilerden yoğun ilgi gördü.

“Parmaklarımı yeni yeni kullanabiliyorum”

Sağlık durumuyla ilgili konuşan Helvacıoğlu, zor günler geçirdiğini dile getirdi. “Aslında sakatlığım sadece boynumla alakalı değil. İşaret parmaklarımı hiç kullanamıyordum, daha yeni parmaklarımı kullanabiliyorum” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Hem sağlık hem özel hayat gündemde

Başarılı oyuncu, hem yaşadığı sağlık sorunları hem de özel hayatındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile evlenen Helvacıoğlu, şimdilerde 8 aylık hamile ve anne olmak için gün sayıyor.