Son Mühür- Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Polat, uzun süredir devam eden tüp bebek tedavisinin ardından hamile olduğunu duyurmuştu. Pozitif test sonucunu eşi ve çocuklarına sürpriz bir şekilde açıklayan Polat’ın mutluluğu uzun sürmedi.

Üzücü gelişmeyi Sıla Doğu paylaştı

Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşanan gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Doğu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“DM kutum yıkılıyor şu an aldım bende haber. Size güzel haberler vermek çok isterdim ama çok üzgünüm güzel haber veremeyeceğim. Tüp bebek ile başlayan hamileliği maalesef yaşanan kanama sonrası sonlandı.”

“Rabbimin takdiri, kader”

Açıklamasının devamında yaşanan sürecin kendileri için oldukça zor olduğunu vurgulayan Doğu, şu sözlere yer verdi:

“Rabbimin takdiri, kader. Demek ki o güzel canın bu dünyaya gelmesi nasip değilmiş. Elbette çok üzgünüz ama her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyor, yine O'na sığınıyoruz.”

Dualar ve destek mesajları istendi

Sıla Doğu, paylaşımında Dilan Polat için dua isteyen ifadeler de kullandı: “Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın.

Bu süreçte Dilan için dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz. İnşallah Rabbim zamanı geldiğinde isteyen herkese nasip eder.”

Açıklamasını Kadir Gecesi mesajıyla tamamlayan Doğu, “Tekrardan herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun canlar, dualarda buluşalım.” sözleriyle takipçilerine seslendi.