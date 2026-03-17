Son Mühür- Gazeteci Fatih Altaylı, beynindeki tümörün büyümesi nedeniyle sabah saatlerinde ameliyata alındı. Saat 07.00’de başlayan operasyonun, öğle saatlerine doğru tamamlandığı açıklandı.

Ameliyat öğle saatlerinde tamamlandı

Altaylı’nın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama ailesinden geldi. Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, ameliyatın saat 12.00’ye doğru sona erdiğini ve Altaylı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Beyindeki tümör büyüdü, operasyon kararı alındı

Gazeteci İsmail Saymaz, daha önce yaptığı açıklamada, Altaylı’nın beyninde iyi huylu bir tümör bulunduğunu ve bu tümörün zamanla büyüyerek yaklaşık 2,5 santimetreye ulaştığını belirtmişti.

Tümörün beyinde baskı oluşturması üzerine ameliyat kararı alındığı ifade edilmişti. Saymaz ayrıca yapılan son tetkiklerde ikinci bir urun daha tespit edildiğini, her iki oluşumun da iyi huylu olduğunu aktarmıştı. Bu nedenle operasyonun planlanandan uzun sürmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Ameliyat sonrası açıklama: “İki tümör de iyi huylu”

Ameliyattan çıkan Altaylı'nın sosyal medya hesabından açıklama geldi. Altaylı mesajında 2.5 saatlik ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Türker Kılıç'ın açıklamasını not düştü.

Doktor Kılıç, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adı verilen iyi huylu bir urun varlığının bilindiğini, buna sonradan 15 mm'lik meningiomanın dahil olduğunu ifade etti. Doktor Kılıç, her iki tümörün de iyi huylu olduğunu kaydetti:

"Geçmiş olsun dilekleri için çok teşekkürler. 2,5 saatlik Operasyonu gerçekleştiren değerli hocam Türker Kılıç’ın açıklamasını paylaşarak tüm sorulara yanıt vermiş olayım:

Hastamız Sayın Fatih Altaylı’nın daha önce varlığı bilinen, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adını verdiğimiz iyi huylu bir urunun varlığı biliniyordu. Tümörün son yıllarda bir miktar büyümesi sebebiyle kendisine bugün için bir tedavi planlaması yapılmıştı.

Bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi’nin yapılabilmesi açısından çekilen detaylı MR’larında varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı.

Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi. Girişim sorunsuz gerçekleşti. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı.



Her iki iyi tümör, önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde küçülerek aktif olmayan hale gelecek. Hastamıza şifalar dileriz."