Son Mühür- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında tüm Türkiye’de saygı, sevgi ve özlemle anılıyor.

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları 10 Kasım paylaşımlarıyla Atatürk’e olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Tarkan: “Aydınlığa açtığın kapılar hiç kapanmayacak”

Megastar Tarkan, Atatürk’ün mirasına duyduğu saygıyı şu sözlerle dile getirdi: “Sen yoksun ama her adımımızda yolumuza ışık tutmaya devam ediyorsun Atam.

Sen rahat uyu, biz ilelebet izinde olacağız. Aydınlığa açtığın kapılar hiç kapanmayacak. O kapıların bekçisi olmaya devam edeceğiz.”

Türkan Şoray: “Kalbimdesin”

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, duygusal mesajıyla gönüllere dokundu: “Yıllar yılı artan hayranlıkla, minnetle, özlemle... Kalbimdesin.”

Ata Demirer: “En büyük kaptan gösterdiğin yolda ilelebet…”

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “En büyük kaptan gösterdiğin yolda ilelebet... Ulu Önder Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.”

Burcu Biricik: “Açtığın yolda tüm gücümüzle yürüyoruz”

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, Atatürk’ün çizdiği yola bağlılığını vurguladı: “Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe tüm gücümüzle yürüyoruz.”

Çağla Şıkel: “Kasımda aşk başkadır”

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Atatürk’e duyduğu sevgiyi şu sözlerle aktardı: “Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. Minnet ve özlemle...”

Derya Bedavacı: “Bir Atatürk’ü severim…”

Sanatçı Derya Bedavacı, kısa ama etkili bir mesaj paylaştı: “Bir Atatürk’ü severim bir de Atatürk’ü seveni.”

Doğukan Güngör: “İlelebet…”

Oyuncu Doğukan Güngör, mesajında tek kelimeyle Atatürk’e bağlılığını ifade etti: “İlelebet…”

Seda Bakan: “Ölümsüz bir aşkı hatırlatır”

Oyuncu Seda Bakan, 10 Kasım’ın anlamına dikkat çekti: “Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır.”

Hülya Avşar: “1881–1938”

Usta isim Hülya Avşar, sade ama anlamı derin bir paylaşım yaptı: “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. 1881 - 1938...”

10 Kasım’da ünlü isimlerden ortak mesaj

Ünlülerin paylaşımlarında ortak vurgu; Atatürk’e duyulan sonsuz sevgi, bağlılık ve minnet duygusu oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi Ulu Önder’i özlemle, saygıyla ve minnetle anıyor.