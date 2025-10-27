Son Mühür- Casper tarafından yapılan açıklamaya göre, işe alınacak üç kişi, markanın yatak ve uyku ürünlerini gerçek yaşam koşullarında test edecek. Şirketin sözcüsü, Fox News’e yaptığı açıklamada, “İşe alınacak kişiler, uyku kişiliklerini en iyi yansıtan ortamlarda uyuma ve içerik üretme esnekliğine sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Halka açık yerlerde uyuyacaklar

İlanın en dikkat çeken detaylarından biri ise, adayların halka açık alanlarda veya beklenmedik ortamlarda uyumayı kabul etmeleri gerektiği yönündeki madde oldu. Bu kapsamda, işe alınacak kişilerin farklı yerlerde uyuyarak ürünlerin performansını test etmeleri bekleniyor.

Uykuya tutkusu olanlar aranıyor

Casper, başvuru yapacak adaylarda uykuya karşı derin bir ilgi, şekerleme yapma yeteneği ve uzun süre uyuyabilme isteği gibi özellikler arıyor. Şirket, “uyumayı sevenlerin” bu işe uygun olabileceğini belirtiyor.

Pijama zorunluluğu getirildi

İşe alınacak “profesyonel uykucuların”, uyku deneyimlerini kısa videolarla sosyal medyada paylaşmaları da isteniyor. Şirket ayrıca, bu ilginç pozisyonda çalışacak kişilerin pijama giymelerinin zorunlu olacağını vurguladı.

Uyuyarak para kazanma fırsatı

Casper’ın yayımladığı bu ilan, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uykuya düşkün kişiler için adeta “rüya gibi” bir iş fırsatı olarak değerlendirilen pozisyon, kısa sürede dünya genelinde binlerce başvuru aldı.