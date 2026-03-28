Son Mühür- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, çeşitli yolsuzluk iddiaları ve suçlamalar nedeniyle otel odasında sevgilisiyle birlikte gözaltına alınmasının ardından ortaya çıkan tartışmalar, İzmir’in Bornova ilçesine de yansıdı.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın sosyal medya paylaşımları ve TGRT Haber’in Medya Kritik programında öne sürülen iddialara göre; Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın, “yakın ilişkisi” olduğu ileri sürülen bir genç kadını Bornova Belediyesi’nde bankamatik memuru olarak istihdam ettirdiği iddia ediliyor. Bu iddialar, yerel yönetimdeki personel alım süreçlerinin şeffaflığı ve liyakat kriterleri hakkında ciddi soru işaretleri oluşturdu.

Öne sürülenlere göre, durum tek taraflı değil. İddiaya göre Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de, kendi ilişkide olduğu bir kişiyi Uşak Belediyesi’nde benzer şekilde “bankamatik memuru” olarak gösterip maaş bağlattı. Bu iddialar, iki belediye arasında “sevgili takası” biçiminde bir uygulamanın söz konusu olabileceği yorumlarını gündeme taşıdı.

Detaylandırıldığında öne sürülenler şöyle ;

Yalım’ın yakın ilişkide olduğu bir genç kadının Bornova Belediyesi’nde resmi olarak istihdam edildiği ve maaş aldığı

Ömer Eşki’nin de sevgilisini Uşak Belediyesi’nde aynı yöntemle görevlendirdiği

İddialara göre, uygulama karşılıklı bir “sevgili takası” mantığıyla yürütüldü

Konu, sosyal medyada ve ulusal basında geniş yankı uyandırırken, belediyelerin personel alım süreçlerine dair şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Resmî mercilerden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi, iddialar şu anda soruşturma aşamasında veya gündemde bekletiliyor. Öne sürülenler, Bornova Belediyesi’ni de doğrudan hedefe koyarken, yerel yönetimlerdeki etik ve hukuki sorumluluk tartışmalarını gündeme getirdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları barındıran paylaşımı şu şekilde;