Son Mühür- İran Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamalarına göre Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD’ye ait olduğu öne sürülen unsurlara yönelik askeri bir operasyon gerçekleştirildiği iddia edildi.

Operasyon detayları

İran tarafının açıklamalarında, bölgede faaliyet gösterdiği belirtilen ABD özel kuvvetleri ve CENTCOM unsurlarına yönelik müdahalede “çok sayıda personelin etkisiz hale getirildiği ve bazı askerlerin esir alındığı” öne sürüldü.

“Delta Force” vurgusu

Açıklamada, Hürmüz Boğazı çevresinde 50’den fazla Delta Force mensubu olduğu iddia edilen personelin hedef alındığı ve bu kişilerin yüksek teknoloji silah sistemleriyle yakalandığı ifade edildi.

İran tarafı, operasyonun ardından yaptığı değerlendirmede, “ABD’nin bölgedeki faaliyetlerine karşılık verildiği” ve benzer girişimlerin yeniden gerçekleşmesi halinde “daha sert karşılık verileceği” yönünde ifadeler kullandı.