İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Köyü, son zamanlarda özellikle doğa meraklılarının radarına girmiş durumda. Köyün en dikkat çeken yanı ise Güzelhisar Deltası çevresinde görülen flamingolar. Kış aylarında ortaya çıkan manzara, fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Çok bilinen bir yer değil ama duyan merak ediyor.

Köyün geçmişi sandığından daha eski

Çaltılıdere’nin geçmişi aslında oldukça eskiye dayanıyor. 1890 yılı kayıtlarında köyde 61 hane bulunduğu ve 265 kişinin yaşadığı belirtiliyor. Zaman içinde nüfus değişmiş, 1927’de 171, 1945’te ise 312 kişi olduğu kaydedilmiş. Köydeki bazı yapılarda antik Myrina kentinden getirilen taşların kullanıldığı söyleniyor, bu da yerleşimin tarihsel bağını güçlendiriyor.

Höyük bölgenin tarihine ışık tutuyor

Köy sınırları içinde yer alan Çaltılıdere Höyüğü de önemli bir detay. Neolitik dönemden Bizans dönemine kadar uzanan bulguların burada bulunduğu ifade ediliyor. Güzelhisar Çayı Deltası’na yakın konumda olan höyük, 2005 yılında 2. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiş. Köye yaklaşık 1 kilometre mesafede yer alıyor ama çok bilinmiyor açıkcası.

Ekonomik yapı daha çok hayvancılığa dayanıyor

Köyde yaşayanların geçim kaynağı büyük ölçüde hayvancılık. Tarım alanı sınırlı olduğu için üretim fazla yaygın değil. Balıkçılık yapanlar da var ancak sayıları oldukça az. Birçok kişi ise Aliağa’daki sanayi bölgelerinde çalışarak hayatını sürdürüyor.

İsminin kaynağı dikkat çekiyor

Çaltılıdere isminin, bölgede yetişen “çaltı” bitkisinden geldiği belirtiliyor. Bu bitki halk arasında dikenli ve bodur yapısıyla biliniyor. İsim de buradan türemiş, yani aslında doğrudan coğrafyayla bağlantılı.

Ulaşım düşündüğünden daha kolay

Köye ulaşım özel araçla İzmir-Çanakkale yolu üzerinden sağlanıyor. Aliağa yönüne ilerledikten sonra tabelalar takip edilerek köye varılabiliyor. Toplu taşıma ile gitmek isteyenler ise İZBAN hattını kullanarak Aliağa’da iniyor. Buradan kalkan 835 numaralı ESHOT hattı ile Çaltılıdere durağına ulaşım mümkün oluyor.

Doğa ve tarih aynı yerde buluşuyor

Çaltılıdere Köyü, hem tarihi kalıntıları hem de doğal yaşam alanlarıyla farklı bir deneyim sunuyor. Flamingoların oluşturduğu görüntü, höyükten gelen tarih ve köyün sakin yapısı birleşince ortaya ilginç bir atmosfer çıkıyor. Çok göz önünde olmayan ama gideni etkileyen bir yer gibi duruyor. Belki de bu yüzden yavaş yavaş duyulmaya başlıyor.