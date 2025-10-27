Son Mühür - AFAD verilerine göre, 26 Ekim Pazar günü Karadeniz’de saat 19.44’te 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 13,57 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,9, derinliğini ise 11,2 kilometre olarak bildirdi. Deprem, özellikle İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.

CNN Türk canlı yayınında açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3,7 büyüklüğündeki sarsıntının neden hissedildiğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Kuzey'de pek çok fay var. Buradaki depremler olağandır. İstanbul için bunun pek bir anlamı yok. Sürekli böyle depremler olur. Biraz odak derinliği fazla olduğu için geniş bir alanda hissedilmesi normal. Ama önemli bir deprem değil. Yıkıcı deprem potansiyeli olan bir fay hattı orada yok. Bu normal. Gürcistan civarından Zonguldak civarından gelen faylar var ama bu İstanbul'un kuzeyinde görünüyor. Odak derinliği bir miktar fazla... Bu depremi abartmaya gerek yok."