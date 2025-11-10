Son Mühür - İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin üst düzey iki yöneticisi, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında hazırlanan bir belgeselde yaşanan montaj skandalı nedeniyle görevlerinden ayrıldı. BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness’in istifaları, The Telegraph gazetesinin belgeseldeki manipülasyonu ortaya çıkarmasının ardından gerçekleşti.

20 yıllık BBC kariyerinin ardından istifa ettiğini duyuran Tim Davie, yazılı açıklamasında, "Tüm kurumlar gibi BBC de mükemmel değil. Açık, şeffaf ve hesap verebilir olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Davie, istifasının ana nedeninin Trump belgeselindeki montaj skandalı olduğunu belirterek, "Genel olarak BBC iyi bir iş çıkarıyor. Ancak bazı hatalar yapıldı ve genel müdür olarak tüm sorumluluğu üstlenmek zorundayım" dedi.

"BBC için üzücü bir gün"