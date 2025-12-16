İsrail ordusunun Lübnan’da farklı bölgelerde düzenlediği dron saldırıları, ateşkes ihlallerini yeniden gündeme taşıdı. Lübnan basını, iki ayrı noktada hedef alınan araçlarda toplam 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ateşkes sonrası saldırılar sürüyor

Kasım 2024’te İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkese rağmen, bölgede tansiyon düşmedi. Son saldırıların, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail tarafından gerçekleştirildiği ve sahadaki kırılganlığın devam ettiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

İlk saldırı sınır hattında gerçekleşti

Lübnan kaynaklarına göre, ilk dron saldırısı ülkenin güneyinde, İsrail sınırına yakın Markaba ile Adaisseh köyleri arasındaki bölgede bir araca yönelik düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.

İkinci hedef Chouf bölgesinde

İkinci saldırının ise Lübnan Dağı’nda yer alan Chouf bölgesine bağlı Sebline köyünde gerçekleştiği bildirildi. Bir aracın hedef alındığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

İsrail saldırıları doğruladı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırılar doğrulandı. Açıklamada, dron saldırılarının Hizbullah mensuplarını hedef aldığı iddia edilirken, sivillere ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmedi.

Bölgede tansiyon yeniden yükseldi

Yaşanan saldırılar, İsrail–Lübnan hattında gerilimin yeniden tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Ateşkesin geleceği ve tarafların atacağı yeni adımlar, bölgedeki gelişmelerin seyrini belirleyecek kritik başlıklar arasında yer alıyor.

