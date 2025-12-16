Yalova’da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tutu’nun (Güllü) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nda müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Olay Çınarcık’ta meydana gelmişti

Olay, 26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Ünlü şarkıcı Güllü, apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta kızı ve bir arkadaşıyla bulunduğu sırada pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından ölümün şüpheli bulunması üzerine geniş kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı.

Kızı tutuklandı, bir kişiye ev hapsi verildi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı. Savcılık tarafından “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklanan Gülter cezaevine gönderildi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol kapsamında ev hapsi kararı verildi.

Oğlu müşteki sıfatıyla ifade verdi

Soruşturma sürecinde Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi’ne gelerek savcılığa ifade verdi. Gülter, adliyeye avukatı Aycan Sevsay ile birlikte geldi. Adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Gülter’in ifadesi, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından alındı.

İfade yaklaşık 4 saat sürdü

Savcılık makamında yaklaşık dört saat süren ifade işleminin ardından Tuğberk Yağız Gülter adliyeden ayrıldı. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Gülter, sürece ilişkin değerlendirmelerin avukatları tarafından yapılacağını belirtti.

“Bildiklerimi anlattım”

Adliye çıkışında konuşan Gülter, “Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamaları avukatlarım yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Avukattan açıklama: Detaylar yazılı olarak paylaşılacak

Gülter’in avukatı Aycan Sevsay ise müvekkilinin savcılığın talebi doğrultusunda müşteki olarak ifade verdiğini belirtti. Sevsay, “Kendisi her şeyi detaylı şekilde anlattı. Gerekli açıklamaları yazılı olarak ve detaylı biçimde basınla paylaşacağız” dedi.

İfadedeki dikkat çeken sözler

Tuğberk Yağız Gülter’in savcılık ifadesinde, annesinin ölümüne ilişkin önemli bir değerlendirmede bulunduğu öğrenildi. Gülter’in, “Annem bir cinayete kurban gittiyse bu olayla bağlantısı olan herkesten şikâyetçiyim. Ancak ablamın bu olayla ilgisi yoksa kendisinden şikâyetçi değilim” dediği belirtildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü, adli tıp raporları ve toplanan deliller doğrultusunda yeni adımların atılabileceği öğrenildi. Kamuoyu, savcılığın soruşturma sonunda vereceği karara odaklandı.