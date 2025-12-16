ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşması yapacağını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşmanın tarihini ve saatini kamuoyuyla paylaştı.

“Sevgili Amerikalılar” diyerek duyurdu

Donald Trump, yaptığı açıklamada yarın akşam saat 21.00’de Beyaz Saray’dan canlı yayında ulusa hitap edeceğini belirtti. Trump, paylaşımında Amerikalılara doğrudan seslenerek, konuşma için heyecanlı olduğunu ifade etti.

“Ülkemiz için harika bir yıl oldu” mesajı

Trump’ın açıklamasında, geride kalan döneme ilişkin olumlu bir tablo çizmesi dikkat çekti. Başkan Trump, ülke açısından başarılı bir yıl yaşandığını vurgulayarak, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak istediğini dile getirdi.

Konuşma Türkiye saatiyle sabaha karşı

Trump’ın Beyaz Saray’dan yapacağı ulusa sesleniş konuşmasının, Türkiye saatiyle 18 Aralık günü saat 05.00’te başlaması bekleniyor. Konuşmada iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Gözler Beyaz Saray’dan gelecek mesajlarda

Ulusa sesleniş konuşmasının içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, Trump’ın ekonomi, iç siyaset ve küresel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunabileceği kulislerde konuşuluyor. Açıklamanın ardından Washington’dan gelecek mesajlar yakından takip edilecek.