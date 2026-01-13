Son Mühür - Safari turu kapsamında Etiyopya’ya giden Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak, ülkede yaşanan silahlı çatışma sırasında hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede bulunan iki Türk vatandaşının güvenlik nedeniyle Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği’ne sığındığı öne sürüldü. Yaşanan bu gelişme, iş dünyası ve diplomatik çevrelerde derin üzüntüye yol açtı.

Sağ kurtulanlar elçiliğe sığındı

Turistik gezi amacıyla Etiyopya’da bulunan Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak, yerel gruplar arasında çıkan silahlı çatışma sırasında ateş hattında kalarak hayatını kaybetti. Uzun süredir iç karışıklıkların yaşandığı ülkede olayın, Akbulak’ın bulunduğu bölgede aniden tırmanan silahlı gerilim esnasında gerçekleştiği belirtildi. Gazeteci Can Özçelik’in aktardığına göre, aynı çatışma sırasında iki Türk vatandaşının da risk altında kaldığı, olaydan sağ kurtulan bu kişilerin Türkiye’nin Büyükelçiliği’ne sığındığı öne sürüldü.

Erdoğan Akbulak kimdir?

Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak, Türk iş dünyasında doğal taş ve madencilik sektörünün öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu. Aynı zamanda AKDO markasının kurucusu olan Akbulak, Türk mermerinin dünya pazarlarında tanıtılmasında önemli katkılar sağladı. Kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik’i hayata geçiren Akbulak, Türkiye’nin zengin doğal taş rezervlerini modern üretim teknikleriyle işleyerek şirketi kısa sürede uluslararası bir marka konumuna taşıdı. Özellikle ABD pazarında güçlü bir yapılanma kuran AKDO, New York Manhattan’daki showroomu ve yaygın bayi ağıyla Türk mermerini küresel ölçekte vitrine çıkardı. Akbulak, yurt içi ve yurt dışında sektöre yön veren girişimleriyle tanınan saygın bir iş insanı olarak biliniyordu.