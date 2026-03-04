Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen “Külliye’de Ramazan” etkinlik alanını ziyaret etti. Etkinlik alanında kurulan Sağlık Bakanlığı stantlarını gezen Memişoğlu, burada yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendiren önemli bir dönem olduğunu belirterek etkinliğin toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

“Çocuklarımızı sağlık elçisi olarak yetiştiriyoruz”

Etkinlik alanında özellikle çocuklara yönelik düzenlenen sağlık farkındalığı çalışmalarına değinen Memişoğlu, “Sağlıklı Çocuk Sağlık Gelecek” programının önemine dikkat çekti.

Memişoğlu, çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, toplumun hastalanmadan sağlıklı kalmasının en önemli amaçlardan biri olduğunu söyledi. Bu kapsamda çocukların sağlık konusunda bilinçlendirilerek birer sağlık elçisi olarak yetiştirildiğini ifade etti.

500 bin çocuk sağlık elçisi oldu

Programın okullarda sağlık eğitimi vermek ve sağlık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürütüldüğünü belirten Memişoğlu, şimdiye kadar yaklaşık 500 bin çocuğun sağlık elçisi olarak yetiştirildiğini açıkladı.

“Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında da çocuklara yönelik eğitimlerin sürdüğünü ifade eden Memişoğlu, 13 gün içerisinde yaklaşık 15 bin çocuğa sağlık bilinci kazandırmaya yönelik eğitim ve uygulamalı gösteriler gerçekleştirildiğini söyledi.

Ramazan mesajı: Birlik ve dayanışma vurgusu

Ramazan ayının toplumda birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Memişoğlu, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan üzücü gelişmelere rağmen Türkiye’nin barış ve iyilik anlayışıyla hareket etmeye devam ettiğini ifade etti.

Memişoğlu, konuşmasının sonunda tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutlayarak daha huzurlu ve sağlıklı günler temennisinde bulundu.