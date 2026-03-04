Hint Okyanusu’nda batırılan İran’a ait “IRIS Dena” isimli gemiye ilişkin can kaybı bilançosu netleşmeye başladı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arun Hemachandra, yerel basına yaptığı açıklamada gemide en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hemachandra, olayın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında meydana geldiğini belirterek, gemideki kayıplara ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Denizaltı saldırısı iddiası

Sri Lanka Donanması tarafından daha önce yapılan açıklamada, IRIS Dena gemisine denizaltıdan saldırı düzenlendiği ve saldırının ardından çok sayıda mürettebattan haber alınamadığı belirtilmişti.

Saldırı sonrasında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bazı denizcilerin yaralı halde kurtarıldığı aktarıldı.

32 denizci yaralı kurtarıldı

Yetkililer, saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonlarda 32 denizcinin yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve bölgede kayıp kişiler için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Yetkililer, can kaybı sayısının artabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

Gemide yaklaşık 180 kişi bulunuyordu

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath ise günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, İran’a ait gemide yaklaşık 180 kişinin bulunduğunu belirtmişti.

Geminin batmasının ardından çok sayıda mürettebatın kayıp olduğu değerlendirilirken, olay Hint Okyanusu’nda güvenlik ve askeri gerilime ilişkin endişeleri de artırdı.