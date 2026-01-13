Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasında karar açıklandı. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti.

Mahkemeden 150 bin liralık tazminat kararı

Mahkeme, tarafların son beyanlarını değerlendirdikten sonra Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 150 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Karar kapsamında, söz konusu tazminata 20 Mart 2025 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına da hükmedildi.

Tarafların savunmaları

Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, sosyal medya paylaşımında yer alan ifadelerin hedef gösterme niteliği taşıdığını ve kişilik haklarını ihlal ettiğini savundu. İmamoğlu’nun avukatları ise paylaşımın siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığını ileri sürdü.

İstinaf yolu açık

Mahkeme kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf başvurusunda bulunulabilecek.

Süreç nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun 20 Mart 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakaret ve iftira içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle 250 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açmıştı. Mahkeme, talep edilen miktarı kısmen kabul ederek tazminatı 150 bin lira olarak belirledi.