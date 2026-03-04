Son Mühür- Kaza, Bolu’nun Gerede ilçesi yakınlarında bulunan otoyolda akşam saatlerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşandığı öğrenildi. Yaşadıkları durumu sosyal medya hesabından paylaşan Enginyurt, olay anını şu sözlerle anlattı:

"İnsanın dostlarının olması kadar güzel bir şey yok. Dün akşam Gerede otobanın da kaza yaptık. Hava buz gibi yolda kaldık.

Gerede'den kardeşim Ümit Demir'i aradım hemen Kemal kardeşimin çekicisiyle yetişti, bizi Ankara'ya getirdi. Allah güzel dostlardan razı olsun. Varolsunlar."

Ankara’ya çekiciyle götürüldüler

Kazanın ardından araçlarının yolda kaldığını ifade eden Enginyurt, dostlarının kısa sürede yardıma geldiğini belirtti. Çekici yardımıyla Ankara’ya ulaştıklarını söyleyen Enginyurt’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kazanın ardından çok sayıda kişinin kendisini aradığını ve mesaj gönderdiğini belirten CHP’li milletvekili, sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri de sosyal medya üzerinden paylaştı.

Enginyurt, ikinci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Geçirmiş olduğum trafik kazasıyla ilgili arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlımızda her hangi bir olumsuzluk yoktur. Hamd olsun çok iyiyim. Allah hepinizden razı olsun."