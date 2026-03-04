İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu’nun organizasyonuyla Ankara’da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çiftçi, özellikle İran sınırındaki son durum hakkında bilgi verdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Türkiye’ye yönelik olası göç dalgası iddialarının yakından takip edildiğini belirten Çiftçi, bakanlık olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Çiftçi, “Kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor. Şu anda tedirgin olmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil.” dedi.

Giriş ve çıkış sayıları dengede

Sınır hattındaki gelişmelerin günlük olarak takip edildiğini vurgulayan Çiftçi, özellikle Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valilerinin sınır kapılarındaki hareketliliği yakından izlediğini ifade etti.

Bakan Çiftçi, son günlere ilişkin rakamları da paylaşarak şu bilgileri verdi:

3 Mart: 2 bin 32 giriş, 1.966 çıkış

2 Mart: 1.754 giriş, 1.938 çıkış

1 Mart: 1.224 giriş, 1.591 çıkış

28 Şubat: 4.823 giriş, 5.050 çıkış

Bölgede toplam 5 sınır kapısının aktif olarak kullanıldığını belirten Çiftçi, verilerin giriş ve çıkışların birbirine yakın olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu nedenle olağanüstü bir yoğunluk yaşanmadığını dile getirdi.

İran kendi vatandaşlarının çıkışını kısıtladı

Bakan Çiftçi, İran tarafında uygulanan bazı kısıtlamalara da değindi. İran’ın kendi vatandaşlarının ülke dışına çıkışına izin vermediğini belirten Çiftçi, Türkiye ve üçüncü ülke vatandaşlarının geçişlerinde ise herhangi bir engel bulunmadığını ifade etti.

Bu durumun sınırdaki hareketliliğin dengede kalmasına katkı sağladığını söyleyen Çiftçi, sınır hattındaki gelişmelerin tüm kurumlar tarafından anlık olarak takip edildiğini kaydetti.

“Terörsüz Türkiye süreci sabote edilmeyecek”

Toplantıda İran’daki gelişmelerin “Terörsüz Türkiye” sürecine etkisinin sorulması üzerine Çiftçi, sürecin devlet politikası olarak kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

DEM Parti heyetiyle de görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Çiftçi, sürecin kazasız bir şekilde tamamlanması için tüm kurumların titizlikle çalıştığını söyledi.

Çiftçi, “Ülkemizin yaklaşık 50 yıldır taşıdığı bu yükten kurtulmasını istiyoruz. Sürecin herhangi bir şekilde sabote edilmesine veya başarısızlığa uğramasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çeteler ve uyuşturucuyla mücadele sürecek

İçişleri Bakanı Çiftçi, güvenlik politikalarının önemli başlıklarından birinin de suç örgütleriyle mücadele olduğunu belirtti. Çetelerle mücadeleye öncelik verdiklerini ifade eden Çiftçi, özellikle uyuşturucu suçlarına karşı operasyonların artarak devam edeceğini söyledi.

Çiftçi, “Toplumun huzurunu bozan, vatandaşın canına ve malına kasteden suç örgütleriyle mücadele bizim öncelikli konularımızdan biri. Sahada daha etkin şekilde yer alarak bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.