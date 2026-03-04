İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail ile artan gerilim hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şikarçi, İsrail’in İran’ın Lübnan’daki diplomatik temsilciliğini hedef alabileceğine yönelik tehditlerin gündeme geldiğini belirterek, böyle bir saldırının ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Şikarçi, İran’ın bugüne kadar sahip olduğu askeri kapasiteye rağmen gerilimi büyütecek adımlardan kaçındığını dile getirerek, uluslararası dengeleri gözeterek hareket ettiklerini söyledi.

“Şimdiye kadar tehdit yoluna gitmedik”

İranlı yetkili, Tahran yönetiminin bugüne kadar farklı ülkelerde bulunan İsrail büyükelçiliklerini hedef alma yönünde bir adım atmadığını vurguladı. Bu yaklaşımın, bölgedeki diğer ülkelerin güvenliğini ve uluslararası dengeleri dikkate alma amacı taşıdığını belirtti.

Şikarçi, İran’ın bu süreçte itidalli davrandığını ancak olası bir saldırı karşısında sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

“Saldırı olursa tüm İsrail büyükelçilikleri hedef olur”

İsrail’in Lübnan’daki İran Büyükelçiliği’ne saldırı düzenlemesi ihtimaline değinen Şikarçi, böyle bir durumda İran’ın sert karşılık vereceğini söyledi.

Şikarçi, “Eğer İsrail Lübnan’daki büyükelçiliğimize saldırırsa, bu durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak görürüz” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Orta Doğu’da son dönemde artan askeri ve siyasi gerilim, karşılıklı açıklamalarla daha da yükseliyor. İran ve İsrail arasında yaşanan söz düellosu, diplomatik temsilciliklerin güvenliği ve bölgesel istikrar açısından yeni bir risk alanı oluşturuyor.

Uzmanlar, taraflardan gelecek yeni adımların bölgedeki güvenlik dengelerini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.