Sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, iki aydır rektum kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlıklı yaşam, spor ve meditasyon üzerine yıllardır içerik üreten Vahapoğlu, böyle bir hastalıkla karşılaşmasının kendisi için dahi şaşırtıcı olduğunu söyledi.

“Okulların açıldığı gün kolonoskopide öğrendim”

Vahapoğlu, açıklamasında kanser teşhisini okulların açıldığı gün yaptırdığı kolonoskopide öğrendiğini belirtti. İlk şokun ardından zaman kaybetmeden kemoterapi sürecinin başlatıldığını, bu hafta üçüncü kemoterapisini tamamladığını ve tedavinin iyi ilerlediğini ifade etti. “Hayatım iki aydır tedaviler arasında geçiyor” diyen Vahapoğlu, süreci güçlü bir psikolojiyle yürüttüğünü vurguladı.

“Sağlıklı yaşayan birinin böyle bir teşhis alması benim için de şaşırtıcı”

Ailesini kısa aralıklarla kaybettiğini hatırlatan Vahapoğlu, ortaya çıkan tümöre karşı “düşmanlık hissetmediğini”, bu süreci “kökten bir arınma ve temizlenme” olarak gördüğünü dile getirdi. Düzenli spor, dengeli beslenme ve yoga gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarına rağmen hastalığın ortaya çıkmasının dikkat çekici olduğunu belirten Vahapoğlu, takipçilerine kontrollerini ihmal etmemeleri yönünde çağrı yaptı.

Projelerine ara vermiyor

Tedavi döneminde dinlenmeye ağırlık verdiğini ancak günlük hayatına ve çalışmalarına devam ettiğini belirten Vahapoğlu;

Yeni kitabının yayımlandığını,

Daha önce teklifini kabul ettiği yeni televizyon programına yakında başlayacağını,

Seyahatlerini yavaşlatmadan sürdürdüğünü söyledi.

“Umutsuz ve mutsuz hisseden kadınlara örnek olmak için hayatımı ertelemeden devam ediyorum” diyerek mücadele sürecindeki kararlılığını vurguladı.

“Hassas bir süreç, lütfen saygı”

Tedavisinin birkaç ay içinde tamamlanmasını beklediğini dile getiren Vahapoğlu, sürecin hassas olduğunu belirterek kamuoyundan anlayış ve saygı istedi.