Son Mühür- Tahliye edildikten sonra sosyal medyada art arda paylaşımlar yapan Dilan Polat, bu kez duruşmasının ileri bir tarihe ertelenmesine gösterdiği sert tepkiyle gündem oldu.

Instagram hesabından yayınladığı videoda Polat’ın, salonun zeminine yerleştirilen tavanın içinde pijamalarını ateşe verdiği görüldü.

Alevler yükselirken bağırdı: “Çık hayatımızdan uğursuz!”

Paylaşılan görüntülerde Polat’ın yükselen alevlere bakarak “Çık hayatımızdan uğursuz, git!” diye bağırdığı duyuldu. O anlarda yanında bulunan eşi Engin Polat’ın şaşkın ve donuk bakışları da dikkat çekti.

Engin Polat’ın tepkisiz ama hayret dolu hali, sosyal medya kullanıcılarının da yorumlarında en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Mahkeme duruşmayı ertelemişti

Kamuoyunda yakından takip edilen kara para aklama davasında son duruşmada mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için yargılamayı ileri bir tarihe ertelemişti.

Dilan Polat’ın tartışma yaratan bu “yakma anlarını”, kararın hemen ardından paylaşması dikkat çekti. Sosyal medya yorumlarında bu davranışın erteleme kararına duyduğu öfkenin dışa vurumu olduğu konuşuldu.