Son Mühür - SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin Temmuz 2025’te aldığı yüzde 16,67’lik zammın kısa sürede etkisini yitirdiğini belirterek, TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerinin dengeleri yeniden değiştirdiğini ifade etti. Karakaş, gözlerin 5 Ocak 2026 sabahı açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildiğini vurgulayarak,

Ocak 2026’da emekli maaşlarına yansıyacak artışa ilişkin son durumu ve masadaki güncel rakamları Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında paylaştı:

Enflasyonda bir sürpriz olur mu?

''TÜİK’in son açıkladığı yüzde 0,87’lik kasım enflasyonu beklentilerin altında kalmıştı. Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle yaptığı son anket sonuçlarına göre aylık TÜFE beklentisi: %1,08. Genel olarak piyasa beklentisi de yüzde 1’in biraz üzerinde. Peki TÜİK’in 2025 Aralık ayı enflasyonunda, önceki yıllara göre bir sürpriz olabilir mi? Hayır, sürpriz beklemiyorum. 2025 Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında hatta yüzde 1’in altında bekliyorum. Önceki yıllarda beklentiler ve açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığım analizde TÜİK’in aralık ayında açıklayacağı enflasyon en az yüzde 0,70 en fazla yüzde 0,90’larda bir rakam olacaktır. Ancak yüzde 1 ve üzeri bir rakam beklemediğimi şimdiden yazayım.''

Emekli zammını açıkladı

''SGK mevzuatı zam hesabı konusunda net: Son 6 aylık enflasyon neyse, emekli zammı da bundan daha az olamaz! Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif artış yüzde 11,21 olarak tescillendi. Yani bugün itibarıyla her emekli, aralık verisi "sıfır" bile gelse bu zammı cebine koydu. Önceki yazılarımda Ocak 2026 zammı refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin zammının yüzde 12-13 aralığında olacağını açıklamıştım. 5 Ocak 2026 yılına sayılı günler kala bu oranları daha da somutlaştıracak olursak; Belirtmiş olduğum yüzde 0,80 ve yüzde 0,90 aralık ayı enflasyon oranlarına göre; yüzde 12,10-12,25 aralığında bir güncelleme söz konusu olacaktır. Maalesef yüzde 12,5 bile uzak görünüyor.''

Ankara kulislerinde konuşulan rakam

''Önceki yazımda kritik uyarıda bulunmuştum. Eğer hükûmetten ek bir hamle gelmezse, "Kök Maaş" mağdurları yine hüsrana uğrayabilir. “Özellikle kök maaşı 15.000 TL ve altında olan emekliler, eğer taban aylık düzenlemesi (yeni yasa) yapılmazsa, enflasyon zammına rağmen aynı parayı almaya devam edebilir” demiştim. Ankara’dan takip ettiğim kadarıyla bu kötü senaryonun tamamen ortadan kalktığını söyleyebilirim. Hatta beklenmeyen yeni senaryo dillendirilmeye başlandı.

En düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasında fark iyice açılınca 6 aylık belirttiğim oranda bir güncelleme olursa emeklilerin serzenişlerinin daha da artacağı üzerinde duruluyor. En azından psikolojik sınır olan 20 bin TL’ye çekilmesi de gündeme gelmeye başladı. Bu bağlamda en düşük emekli maaşının 18 BİN 948 TL veya 20 BİN TL olmasının kuvvetle muhtemel hâle geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim.''

Refah payı ve seyyanen zam ihtimali

Kök maaş problemi bulunmayan emekliler açısından ise Ankara kulislerinden yansıyan bilgiler çok da umut verici değil. Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle mevcut tabloda: Seyyanen zam: Gündemde yer almıyor.

Refah payı: Şu aşamada olumlu bir sinyal verilmiş değil.

Tek umut: En düşük emekli maaşının (halen yaklaşık 16.881 TL olarak baz alınan tutar) yasal bir düzenleme ile (18 bin 948 TL ya da 20 bin TL seviyelerine) yükseltilmesi. Enflasyonun etkisi konutta yüzde 49,92, gıdada ise yüzde 27,44 seviyelerinde hissedilmeye devam ederken, emeklilerin tek beklentisi ocak ayında yapılacak zam oldu. Tüm detaylar 5 Ocak’ta netlik kazanacak.