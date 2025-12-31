Son Mühür - Valilik tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık’ta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy’de yılbaşı tedbirleri kapsamında, 1 Ocak 2026’da ise Fatih ve Beyoğlu’nda düzenlenecek “Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı” nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahların belirlendiği bildirildi.

Hangi yollar trafiğe kapalı?

Yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık’ta Beyoğlu’nda saat 14.00’ten programın sona ermesine kadar İstiklal, Takı Zafer, Asmalı Mescit, Atıf Yılmaz, Yeni Çarşı, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, İlk Belediye, Yolcuzade İskender ve Sadi Konuralp caddeleri; Dünya Sağlık, Osmanlı, Zambak, Balo, Meşelik, Sadri Alışık, Aslan Yatağı, Ensiz ve Postacılar sokakları ile Kumbaracı ve Kazancı yokuşları ve bu güzergâhlara bağlanan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Ayrıca Sıraselviler Caddesi’nin Hocazade Sokak ile Taksim Meydanı arasındaki bölümü ile Meşrutiyet Caddesi’nin Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kesimi de araç trafiğine kapalı olacak. Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nın Taksim yönünde ise saat 22.00’den itibaren tek yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Şişli’de de Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi caddeleri ile Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokakları ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 14.00’ten programın bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

Alternatif güzergahlar

Kapatılan yollara alternatif olarak Meclis-i Mebusan, Mete, İnönü, Kemeraltı, Tersane ve Evliya Çelebi caddeleri ile Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nın Unkapanı yönü tercih edilebilecek. Bu güzergâhlara alternatif olarak sürücüler Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine yönlendirilecek. Beşiktaş’ta Palanga Caddesi ile Kırbaç, Kireçhane ve Alay Emini sokakları ve bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, Yeşilpınar ve Yol sokakları ile Ahmet Adnan Saygun Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek. Kadıköy’de ise saat 14.00’ten programın bitimine kadar Bahariye, General Asım Gündüz, Albay Faik Sözdener ve Mühürdar caddeleri ile Badem Altı, Leylek, Tuğlacı Emin Bey ve Caddebostan İskele sokakları trafiğe kapalı olacak. Sürücüler, Söğütlüçeşme, Dr. Esat Işık ve Rıhtım caddeleri ile Çetin Emeç Bulvarı ve Abdulkadir Noyan Sokak’ı alternatif güzergâh olarak kullanabilecek. 1 Ocak'ta hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar açıklandı Milli İrade Platformu’nun Filistin’deki katliama “dur” demek amacıyla 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde düzenleyeceği yürüyüş nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik akışı sağlanamayacak. Bu kapsamda Galata Köprüsü ile bu köprüye bağlantı sağlayan tüm cadde ve sokaklar, 31 Aralık saat 22.00’den itibaren trafiğe kapatılacak. Fatih’te saat 03.00’ten programın sona ermesine kadar Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Ankara, Ebu Suud, Divanyolu ve Alemdar caddeleri ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklarda trafik akışı durdurulacak. Ayrıca Sahil Kennedy Caddesi’nin Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan bölümde de araç geçişine izin verilmeyecek. Bu güzergâhlara alternatif olarak Atatürk Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü kullanılabilecek. Beyoğlu’nda ise saat 03.00’ten program bitimine kadar Alageyik ve Yüksek Kaldırım sokakları ile bu sokaklara bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Bankalar, Tersane, Necatibey ve Kemeraltı caddeleri ile Meclis-i Mebusan Caddesi’nin Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısmı trafiğe kapalı olacak. Sürücüler, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi’nin Dolmabahçe yönü ve Unkapanı Köprüsü’nü alternatif güzergâh olarak tercih edebilecek.