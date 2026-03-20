İstanbul Ümraniye’de, rapçi Canbay’ın bulunduğu araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Sıddık Sokak’ta gerçekleşti

Olay, Ümraniye Sıddık Sokak’ta dün gece saatlerinde meydana geldi. Araçta bulunan rapçi Canbay’ın da tanık olduğu saldırıda, Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak genç futbolcunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kulüpten başsağlığı mesajı

Kars 36 Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Camiamız büyük bir acı yaşadı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Soruşturmada önemli gelişme

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Rapçi Canbay’ın ifadesine başvurulurken, saldırıyı Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelinin olayın ardından kayıplara karıştığı öğrenildi.

Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındığı iddia edildi. Kamuoyuna daha önce yansıyan bilgilere göre, Kalaycıoğlu yaklaşık iki hafta önce Canbay ile ilişkisini sonlandırmıştı. İstanbul Emniyeti, olayla ilgili geniş çaplı çalışmasını sürdürüyor.