SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanlığı bünyesindeki genel müdürlükler ve daire başkanlıklarında kapsamlı bir görev değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 üst düzey bürokratın görevine son verilirken, yeni yönetim kadrosu belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Adalet Bakanlığı üst yönetiminde köklü bir değişik-liğe gidildi. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirilen operasyonla, aralarında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile Teftiş Kurulu Başkanı’nın da bulunduğu 10 kritik isim görevden alındı.

GÖREVDEN ALINAN İSİMLER

Karar doğrultusunda şu isimlerin görevine son verildi:

• Oğuzhan Yaşar (Ceza İşleri Genel Müdürü)

• Hakan Öztatar (Hukuk İşleri Genel Müdürü)

• Enis Yavuz Yıldırım (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü)

• Yusuf Soner Çiftçioğlu (Personel Genel Müdürü)

• Abdurrahim Taş (Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü)

• Servet Gül (Bilgi İşlem Genel Müdürü)

• Cihan Yıldız (Teftiş Kurulu Başkanı)

• Hasan Özçelik (İcra İşleri Dairesi Başkanı)

• İbrahim Çetin (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı)

• Meral Gökkaya (Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı)

YENİ ATAMALAR YAPILDI

Boşalan koltuklara ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına yapılan yeni atamalar ise şu şekilde gerçekleşti:

• Hazım Aslancı: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

• Erdinç Avşar: Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

• Çelebi Yılmaz: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

• Cahit Cihad Sarı: Personel Genel Müdürlüğü

• Mücahit Gülşen: Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

• Mehmet Murat Tuzcu: Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

• Murat Gülaç: Teftiş Kurulu Başkanlığı

• Yusuf Kılıç: İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

• Murat Akınbingöl: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

• Berkay Altuğ: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

• Metin Yıldırım: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.