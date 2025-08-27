Son Mühür- Taylor Swift, 2023 yılında tanıştığı Kansas City Chiefs’in yıldız oyuncusu Travis Kelce ile 2 yıldır sürdürdüğü ilişkisini resmiyete taşıdı. Çift, nişan haberini Instagram hesaplarından ortak bir paylaşımla sevenleriyle paylaştı.

Esprili paylaşım sosyal medyada gündem oldu

Swift ve Kelce’nin birlikte verdikleri nişan pozları, “İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor” notuyla yayımlandı.

Esprili mesaj, kısa sürede milyonlarca beğeni alarak sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Yeni albüm açıklamasından 13 gün sonra

Taylor Swift’in nişan haberi, Kelce’nin podcast’inde yeni albümü “The Life of a Showgirl”ü duyurmasından yalnızca 13 gün sonra geldi. Bu tesadüf, hayranlar arasında “Swift için yeni bir dönemin başlangıcı” yorumlarına neden oldu.

Özel tasarım yüzük dikkat çekti

ABD basınından TMZ’nin haberine göre Swift’in nişan yüzüğü, “old mine brilliant cut” tarzında özel olarak tasarlandı. Mücevherin tasarımcısının ise Kindred Lubeck olduğu öğrenildi.

Hayranlardan tebrik mesajları yağdı

Swift ve Kelce’nin nişan haberi dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Çiftin paylaşımları kısa sürede milyonlarca kez yorum aldı. Hayranlar, sosyal medya ünlü ikiliye mutluluk dileklerini iletti.