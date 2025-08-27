Son Mühür- Son günlerde sanat camiası, ardı ardına ortaya çıkan taciz iddiaları ve mesaj ifşalarıyla gündemde.

Birçok ünlü ismin adının karıştığı süreçte, tartışmaların merkezine oturan isimlerden biri de oyuncu Tayanç Ayaydın olmuştu.

Doğa Lara Akkaya ifşalamıştı

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Doğa Lara Akkaya, rol aldığı Tozluyaka dizisi setinde Ayaydın’ın kendisine sözlü tacizde bulunduğunu ileri sürerek bazı mesajları kamuoyuyla paylaşmıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamalar, tepkilerin çığ gibi büyümesine yol açtı.

Tayanç Ayaydın sessizliğini bozdu

Uzun süre sessiz kalan Ayaydın, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamıştı. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim.”

Ayaydın ayrıca, kamuoyunda oluşan algının hatasıyla orantısız şekilde büyüdüğünü savundu ve itibarını korumak için hukuki yollara başvuracağını duyurmuşt.

Doğa Lara Akkaya’dan yeni açıklama

Ayaydın’ın özrü ve “yargı yoluna başvuracağım” açıklaması üzerine Akkaya’dan yeni bir yanıt geldi. Akkaya, daha fazla ekran görüntüsü sakladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu açıklamayı yaptığıma inanamıyorum. Öncesinde atılan mesajları yayınlamadım, beyanım için o kadarının yeterli olduğunu düşündüm.

Daha fazla ekran görüntüsü var isterseniz Tayanç Bey, ama sizin canınız sıkılmasın, şimdi yargı yoluna başvuracaksınız madem.”

"Tacizin ne olduğunu anlatmış, sağ olsun"

Akkaya, Ayaydın’ın kendisine attığı son mesajın tanıklar önünde geldiğini ve bu mesajın engelleme kararı almasına neden olduğunu vurguladı. Ayrıca, öncesinde gelen bazı ifadelerin kendisini taciz boyutuna sürüklediğini dile getirerek şunları söyledi:

“Defalarca ‘keşke yaşın biraz daha büyük olsa, öyle durursan öpücem’ gibi iğrenç laflar etti. Bir de açıklamasında tacizin ne olduğunu anlatmış, sağ olsun.”