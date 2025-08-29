Son Mühür / Begüm Mol- Lara, sağlık durumuyla ilgili paylaştığı mesajında zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor, mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin. Ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyorum.”

Sevenlerinden dua bekliyor

Hayranlarına seslenen ünlü şarkıcı, tedavi sürecinde en büyük desteği onların dualarından aldığını söyledi. Açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok takipçisi yorumlarıyla Lara’ya moral verdi.

Müzik kariyerine damga vurmuştu

2000’li yıllarda çıkardığı hit şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Lara, güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınmıştı. son dönemde sahne çalışmalarına devam eden sanatçının, tedavi süreci boyunca konserlerine ara vereceği öğrenildi.