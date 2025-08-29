Son Mühür- Son günlerde gündeme gelen taciz iddialarıyla ilgili usta oyuncu Nebahat Çehre’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden sesini yükselten Çehre, kadınların yanında olduğunu vurgulayarak “Her kadın bir dünyadır… O dünyaları susturamazsınız” ifadelerini kullandı.

“Kızlar, biz neler atlattık”

Çehre, paylaşımında kadınların yaşadığı zorluklara değinerek şu sözleri dile getirdi: “Kızlar, biz neler atlattık... 'Buradan düşersin.' dedikleri köprülerden geçtik.

'Boğulursun, az nefes al.' dedikleri okyanuslarda daha derine daldık. 'Uçulmaz.' dedikleri göklerde pelerinlerimizi havalandırdık. 'Bu yol çok taşlı.' dedikleri yollarda önümüze kırmızı halı attırdık.”

“Utanmak bir hamur işidir”

Usta oyuncu, kadınların mücadelesinin küçümsenemeyeceğini vurguladı: “Yani demem o ki, utanmak bir hamur işidir; hamurunda utanmak yoksa, önünü kesen de adam olmaz, işini baltalayan da adam olmaz.”

“Sizinle gurur duyuyorum”

Kadınlara desteğini yineleyen Çehre, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Sizinle gurur duyuyorum... Sakın susmayın. Yanınızdayım!”