Son Mühür- Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri David Levy ile işbirliğini sonlandırdı.

Kararın, Levy’nin Filistin yanlısı bir grubun Glastonbury Festivali’nde sahne almaması için imza verdiğinin ortaya çıkmasının ardından alındığı öğrenildi.

“Bu tavır benimle uyuşmuyor”

İngiliz basınına konuşan kaynaklar, Dua Lipa’nın menajerinin müzik işlerinde artık görev almasını istemediğini aktardı.

Lipa’nın ekibi aracılığıyla verdiği mesajda, “Filistin’e desteğim net, bu tavır benimle uyuşmuyor” ifadelerini kullandığı belirtildi. Sanatçı aynı ajansla çalışmaya devam etse de, temsilini artık farklı bir menajer üstlenecek.

Filistin’e açık desteğini sürdürüyor

Kosova doğumlu yıldız, uzun süredir Filistin’e verdiği destekle biliniyor. Mayıs 2024’te Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirmişti. Lipa, ayrıca İngiltere hükümetini de “Gazze’deki suça ortak olmakla” suçlamıştı.