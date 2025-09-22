Son Mühür- Şu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Sevtap karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erkeklerin sergilediği kaba tavırlara isyan etti. Yeldan, günlük yaşamında sıkça karşılaştığı saygısız davranışları takipçileriyle paylaştı.

“Her yerde aynı kabalık”

Ünlü oyuncu, paylaşımında özellikle erkeklerin yoğun olduğu ortamlarda karşılaştığı durumları şöyle anlattı:

“Bugünlerde gittiğim her yerde bir erkek kabalığı hakim. Kargo şubesine giriyorum, birbirlerine bağırıyorlar.

Bir restoranda yemek yiyorum, garsonlar birbirlerine hakaret ediyor. Valeler müşterilerin yanında ağza alınmayacak sözler ediyor. AVM çalışanları itişiyor.”

Şiddet ve gürültü kirliliğine dikkat çekti

Yeldan, sosyal medya notunda yalnızca kaba tavırlardan değil, aynı zamanda toplumda giderek artan saygısız iletişim dilinden de rahatsızlık duyduğunu dile getirdi:

“Dan dun konuşuyor, küfrediyor, birbirlerine el şakası yapıyorlar. Ve her şey yüksek perdeden. Şiddet, gürültü kirliliği, kabalık, seviyesizlik hepsi var.”

“40’ını geçmişlerin medeniyetsizliği…”

Sanatçı, eğitimli olmasına rağmen uygarlıktan nasibini alamayan kişilerin varlığını da sert sözlerle eleştirdi: “Hele 40’ını geçmiş olanların gelişmemişliği, medeniyetsizliği.

Eğitimli olduğunu bildiğim bazıları tam bir cahil, kendini geliştirememiş, uygarlıktan nasibini alamamış çıkıyor. Allah şifa versin size.”

“Erkek düşmanlığı içermez”

Sözlerinin yanlış anlaşılmasını istemeyen Yeldan, paylaşımına şu notu ekledi: “Bu story erkek düşmanlığı içermez. Son günlerde üst üste önüme çıkan örneklerden yola çıktım. Bir erkek annesiyim ve çalıştığım, tanıştığım bir sürü şahane adam var.”