Son Mühür- Fatih Ürek, 11 Ekim günü evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaklaşık 20 dakika duran kalbini yeniden çalıştırmayı başardı. Ancak bu süre zarfında beynine uzun süre kan gitmediği için sanatçının bilincinin ne zaman yerine geleceği belirsizliğini koruyor.

Doktorlar, Ürek’in beyninin kendini onarabilmesi için ilaçla uyutulduğunu ve solunum desteğiyle yaşatıldığını belirtti.

Sağlık durumu kritik

Sanatçının tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan son açıklamada, “Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir” denildi.

Ürek’in entübe edilerek yoğun bakımda tutulduğu ve yakınlarının sürekli hastanede olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada yayılan “öldü” iddiası yalanlandı

Ünlü sanatçının sağlık durumu hakkındaki gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken, sosyal medyada “Fatih Ürek hayatını kaybetti” iddiaları kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar, Ürek’in değerlerinin düştüğünü ve yakınlarına “son kez görmeye gelin” çağrısı yapıldığını ileri sürdü.

“Fatih yaşıyor, ölüm haberleri yanlış”

Fatih Ürek’in ablası, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları net bir şekilde yalanladı:

“Fatih yaşıyor. Ölüm haberleri yanlış. Durumu stabil. Hastane açıklama yapacak. Fişi çekilmedi ya da kalp aletleri çıkarılmadı. Şu anda bekliyoruz. Fatih sadece Allah’a teslim.”

Ailenin, hastanedeki tedavi süreci boyunca sanatçının yanında olduğu ve gelişmelerin hekim kontrolünde yakından izlendiği öğrenildi.