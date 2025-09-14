Son Mühür- 1941’de Loughborough’da dünyaya gelen Viv Prince, 1964 yılında The Pretty Things grubuna katıldı. Kısa sürede sahnedeki enerjik ve çılgın tavırlarıyla dikkat çekti. Rock tarihine damga vuran bu dönemde Prince, yalnızca müzikal yeteneğiyle değil, sahnedeki asi duruşuyla da adından söz ettirdi.

The Pretty Things’ten The Who’ya

Prince, kariyeri boyunca yalnızca The Pretty Things ile sınırlı kalmadı. Zaman zaman The Who, The Honeycombs ve Hawkwind gibi önemli gruplarla da performans sergiledi. Özellikle dönemin müzik otoriteleri, onun davulculuğunu “sert, enerjik ve coşkulu” olarak tanımlıyordu.

Jack White’tan duygusal veda

Rock müziğin modern temsilcilerinden Jack White, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Viv Prince’i “inanılmaz bir davulcu, vahşi ve coşku dolu” sözleriyle andı. White ayrıca, Prince’in kariyerini konu alan bir belgesel yapma fikrini dile getirerek onun rock tarihindeki önemine dikkat çekti.

Ölüm nedeni belli değil

Prince’in ölümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ölüm nedeni henüz kamuoyuna duyurulmazken, müzik dünyasında ardında bıraktığı iz ve ilham, sanatçının mirasının unutulmazlığını bir kez daha ortaya koydu.