Son Mühür- Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün oğlu Ömer Faruk Ünlü dünyaevine girdi. Düğün, dualar eşliğinde gerçekleşirken davetlilere çeşitli yemekler ikram edildi.

Katılım yoğundu

Ünlü’nün yakın çevresinden pek çok ismin düğüne katıldığı görüldü. Tören boyunca davetlilere geleneksel yemekler sunuldu ve program dini ritüellerle devam etti.

Sosyal medyada gündem oldu

Düğünden paylaşılan ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi. Görüntülerde yalnızca erkeklerin yer alması dikkat çekti.

Kadınlar yoktu

Paylaşılan kayıtlarda kadınların bulunmaması, sosyal medyada en çok tartışılan detaylardan biri oldu. Kullanıcıların yaptığı yorumlarda bu durum merak konusu haline geldi.