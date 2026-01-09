Son Mühür- Ünlü isim Şeyma Subaşı hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, Subaşı’nın uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği bildirildi.

ATK tarafından alınan saç ve kan örnekleri üzerinde yapılan analizlerde, kokain kullanımına dair bulgulara ulaşıldığı kaydedildi. Raporda yer alan bu tespitler, yürütülen soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

ABD dönüşünde gözaltına alınmıştı

Şeyma Subaşı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bu karar doğrultusunda Subaşı, ABD’den Türkiye’ye dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

ATK’ya sevk edildi, ardından serbest bırakıldı

Havalimanındaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Subaşı’ndan saç ve kan örnekleri alınmıştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Subaşı, adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakılmıştı.