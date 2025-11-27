Son Mühür- Sevda Çiçeği dizisindeki “Nazan” karakteriyle tanınan Meral Kaplan geçmişte dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Kaplan bu kez, halkı yanıltmakla suçlanarak yeniden hukuki süreçle karşı karşıya kaldı.

İddianamede üç şüpheli yer aldı

Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre iddianamede Meral Kaplan ile birlikte asistanı Azra Bolkar ve yardımcısı Bahar Uysal da şüpheli olarak gösterildi. Şüpheliler hakkında, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1219 Sayılı Tababet Kanunu’na muhalefet suçlamaları bulunuyor.

Şüphelilerin savunmaları duruşmada dikkat çekti

20 Mart 2025’te İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Meral Kaplan, suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Kaplan, merkezde kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, uygulamanın “biorezonans yöntemi” olduğunu ve uzmanlık gerektirmediğini savundu. Asistan Azra Bolkar ve yardımcı Bahar Uysal ise sigortalı çalışan olduklarını ve yetkisiz bir işlem yapmadıklarını ifade etti.

Savcılık ruhsat ve izin belgelerinin incelenmesini istedi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Kaplan’ın “Sağlık Bakanlığı'ndan izin aldıkları” yönündeki savunması üzerine merkezin ruhsat, izin ve faaliyet başlangıç tarihlerinin detaylı araştırılmasını talep etti.

Dava yeni belgeler için ertelendi

Hakim, talep edilen bilgilerin toplanması için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar verdi. Bu nedenle dava ileri bir tarihe ertelendi.