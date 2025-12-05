Son Mühür- "Kral Kaybederse" dizisinde canlandırdığı Fadi karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Dizdar, oyunculuk başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, tiyatro oyunu Çirkinin galasında hem taşınma sürecinden hem de yaşadığı stresli günlerden bahsetti.

10 aylık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmışlardı

Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Merve Dizdar ile Cihan Ayger, geçtiğimiz haziran ayında Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift, düğün sonrası gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

“Evim yıkılacak, kentsel dönüşüme girdi”

Tiyatro galasında objektiflere poz veren Dizdar, taşınma telaşı yaşadığını belirterek evinin kentsel dönüşüme girdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, sürecin kendisini oldukça zorladığını şu sözlerle ifade etti:

“Evim yıkılacak, kentsel dönüşüme girdi. Allah, düşmanıma taşınmayı nasip etsin”

Taşınmanın hayatındaki en zorlayıcı süreçlerden biri olduğunu dile getiren Dizdar, evdeki dağınıklığın kendisini yorduğunu belirterek şöyle konuştu:

“En sevmediğim şey taşınmak, stresini yaşıyoruz. O kadar üzülüyorum ki... Ben düzen ve disiplin insanıyım, evdeki karışıklık beni zorluyor. Allah, düşmanıma taşınmayı nasip etsin.”

Eşya paketleme soruları stresi artırdı

Muhabirlerin “Eşya toplama nasıl gidiyor, kıyafetler ve tabloları paketlediniz mi?” soruları üzerine Dizdar’ın stresi daha da arttı. Ünlü oyuncu espri yaparak röportajı sonlandırdı:

“Şu an saydıklarınız bile üzerime yük bindirdi. Hayatım dağınık oluyor böyle. Beni bitirdiniz, gidiyorum.”